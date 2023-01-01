На Донеччині агентка фсб працювала на окупантів через «зв’язкового» з УПЦ МП, – СБУ





Про це



За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.



Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення рф виїхав до країни-агресора та почав працювати на фсб.



Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до росії - продовжила тримати із ним контакт.



Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до рф через країни Євросоюзу.



Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від фсб – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).



Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора.



Одержані відомості передавала до рф через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.



Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка.



Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку фсб, яка коригувала удари рф по Силах оборони на Донеччині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення рф виїхав до країни-агресора та почав працювати на фсб.Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до росії - продовжила тримати із ним контакт.Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до рф через країни Євросоюзу.Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від фсб – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора.Одержані відомості передавала до рф через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка.Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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