На Донеччині агентка фсб працювала на окупантів через «зв’язкового» з УПЦ МП, – СБУ
Сьогодні, 10:45
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку фсб, яка коригувала удари рф по Силах оборони на Донеччині.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.
Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення рф виїхав до країни-агресора та почав працювати на фсб.
Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до росії - продовжила тримати із ним контакт.
Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до рф через країни Євросоюзу.
Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від фсб – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.
Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).
Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора.
Одержані відомості передавала до рф через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка.
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.
Її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення рф виїхав до країни-агресора та почав працювати на фсб.
Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до росії - продовжила тримати із ним контакт.
Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до рф через країни Євросоюзу.
Там вона зустрічалась зі своїм «куратором» від фсб – ексочільником розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.
Під час зустрічі він провів з фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).
Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора.
Одержані відомості передавала до рф через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в популярному месенджері.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої поплічниці та затримали її у власному помешканні у селищі Красноторка.
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
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