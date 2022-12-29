На Волині вже 90% шкіл впровадили електронні журнали

У Волинській області електронні журнали впровадили вже у 491 закладі загальної середньої освіти.Про це повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Такий показник відображає цифровий інтерактивний онлайн-дашборд впровадження е-журналів, запущений в роботу у липні цього року відділом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації спільно з управлінням освіти і науки ОДА.«На сьогодні 90% шкіл області впровадили е-журнали. Варто зазначити, що до запуску публічного цифрового дашборду на Волині електронні журнали було впроваджено 31,1 % закладів загальної середньої освіти. Отже, цифровізація дає можливість обʼєднувати зусилля, здійснювати аналітику, бачити кожним учасником освітнього процесу – як реалізовується той чи інший проєкт, швидше приймати рішення щодо верифікованих даних про впровадження е-журналів», – зазначила заступниця голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Вікторія Левчук.Слід зазначити, що сьогодні 12 583 вчителів та 102 785 учнів Волині успішно використовують цей інструмент.«Впровадження електронних журналів робить освітній процес прозорим та зрозумілим для всіх його учасників: учителів, учнів та батьків. А завдяки цифровому дашборду кожен має можливість зручно та легко відстежувати аналітику щодо впровадження е-журналів школами Волині. Крім того, усього за кілька «кліків» можна дізнатись, які із закладів є найбільш прогресивними, відповідають сучасним цифровим вимогам, а відтак, можуть забезпечити якісний освітній процес», - стверджують в ОВА.Нагадаємо, у 2024 році харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти, залежно від закладу