Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0-5° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 0-5° тепла
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