Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч

Посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.Посадові особи та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.Нагадаємо, у колишнього військкома Одесив іспанському місті Марбелья.