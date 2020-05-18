Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч
Сьогодні, 19:18
Посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.
Посадові особи та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.
Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.
Нагадаємо, у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.
Посадові особи та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.
Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.
Нагадаємо, у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.
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Коментарі 1
В луцькому районі було таке КП Луцьк там таких схем на купу мільйонів може теж зробите аудит?
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