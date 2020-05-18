Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч

Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч
Посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Посадові особи та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

Сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

Нагадаємо, у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В луцькому районі було таке КП Луцьк там таких схем на купу мільйонів може теж зробите аудит?
Відповісти
Вибір редактора
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч
Сьогодні, 19:18
На Волині вже 90% шкіл впровадили електронні журнали
Сьогодні, 18:55
Вишиті сукні — унікальний одяг жіночого гардеробу*
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку
18 травень, 2020, 15:41
У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати» У місті на Волині «потрусили» злодійські «хати»
16 лютий, 2018, 12:38
На митному посту «Ягодин» - обшуки На митному посту «Ягодин» - обшуки
28 квітень, 2017, 17:35
Стали відомі подробиці обшуку на Підгаєцькій у Луцьку Стали відомі подробиці обшуку на Підгаєцькій у Луцьку
20 березень, 2017, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Обшуки в мерії Ужгорода: розкрили схему на 700 тисяч
Сьогодні, 19:18
 0
На Волині вже 90% шкіл впровадили електронні журнали
Сьогодні, 18:55
 0
Вишиті сукні — унікальний одяг жіночого гардеробу*
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8