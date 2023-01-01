Біля залізничного вокзалу у Луцьку авто «Укрпошти» збило чоловіка: постраждалий загинув





Про це виданню



Відомо, що аварія сталася ввечері у середу, 20 грудня.



Наразі на місці ДТП працюють медики та рятувальники.



Чоловік приблизно 75-ти років отримав важкі травми, його евакуйовували з-під вантажівки. Бригада «швидкої» проводила реанімацію, втім, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось - він помер від отриманих травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неподалік залізничного вокзалу вантажівка «Укрпошти» збила людину.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Відомо, що аварія сталася ввечері у середу, 20 грудня.Наразі на місці ДТП працюють медики та рятувальники.Чоловік приблизно 75-ти років отримав важкі травми, його евакуйовували з-під вантажівки. Бригада «швидкої» проводила реанімацію, втім, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось - він помер від отриманих травм.

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