Через п'ять сіл громади на Волині майже місяць не їздить автобус

Ларисою Забожчук. Місцеві жителі невдоволені відсутністю автобуса.



Люди обурені, розповіла Лідія Артисюк, бо через села Рожищенської громади майже місяць не їздить автобус сполученням Луцьк-Маневичі.



"Поїхати в Рожище, а приїхати нема чим. Уколи немає як отримати, бо медика немає. Ні автобуса, нічого — викинули нас із села. Автобус у нас повинен бути, бо нема як таблетки купити", — каже жінка.



Жителька села Незвір Тетяна Петрук каже, що між селами Незвір і Четвертня дуже погана дорога. І через те перевізники відмовляються їздити, висловила своє припущення жінка.



"От дитину ми возимо в ту школу, дочка їздила на роботу. А звідти їдуть в газову, банк, то це тільки у Рожищі інша сторона. Всім нам та маршрутка була зручна", — каже Тетяна Петрук.



Чому перевізник більше не обслуговує маршрут



Колишній перевізник Іван Кришталь каже, що від'їздив за цим маршрутом 15 років. У нього закінчився договір та зламався автобус.



"Відмовився, бо в машині мотор застукав, однієї ще не зробив, не має чим їхати. І договір вже закінчився", — розповів перевізник.



За словами головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, спочатку колишній перевізник хотів продовжити договір, але потім відмовився, мотивуючи тим, що йому це нерентабельно та не має чим їздити.



Про цей випадок в облдержадміністрації дізналися від людей. Перевізник не повідомив в департамент про те, що не їздитиме на маршруті Луцьк-Маневичі через села Рожищенської громади.



Чи шукатимуть нового перевізника



Нового перевізника на цей маршрут вже знайшли, каже Дмитро Горбач.



"Мені стало відомо, що написав заяву-листа перевізник Остимчук Ігор Петрович. Ця заява вже пішла на розгляд. Перевізник готовий курсувати цим рейсом, тільки ще є деякі паперові нюанси", — каже староста Носачевичівського старостинського округу Лариса Забожчук.



Зі слів головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, незабаром автобус курсуватиме за маршрутом Луцьк-Маневичі через села Рожищенської громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі сіл Носачевичі, Вишеньки, Крижівка, Луків і Незвір прийшли на зустріч зі старостою Носачевичівського старостинського округу. Місцеві жителі невдоволені відсутністю автобуса.Люди обурені, розповіла Суспільному жителька Лукова, бо через села Рожищенської громади майже місяць не їздить автобус сполученням Луцьк-Маневичі."Поїхати в Рожище, а приїхати нема чим. Уколи немає як отримати, бо медика немає. Ні автобуса, нічого — викинули нас із села. Автобус у нас повинен бути, бо нема як таблетки купити", — каже жінка.Жителька села Незвіркаже, що між селами Незвір і Четвертня дуже погана дорога. І через те перевізники відмовляються їздити, висловила своє припущення жінка."От дитину ми возимо в ту школу, дочка їздила на роботу. А звідти їдуть в газову, банк, то це тільки у Рожищі інша сторона. Всім нам та маршрутка була зручна", — кажеКолишній перевізниккаже, що від'їздив за цим маршрутом 15 років. У нього закінчився договір та зламався автобус."Відмовився, бо в машині мотор застукав, однієї ще не зробив, не має чим їхати. І договір вже закінчився", — розповів перевізник.За словами головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації, спочатку колишній перевізник хотів продовжити договір, але потім відмовився, мотивуючи тим, що йому це нерентабельно та не має чим їздити.Про цей випадок в облдержадміністрації дізналися від людей. Перевізник не повідомив в департамент про те, що не їздитиме на маршруті Луцьк-Маневичі через села Рожищенської громади.Нового перевізника на цей маршрут вже знайшли, каже Дмитро Горбач."Мені стало відомо, що написав заяву-листа перевізник. Ця заява вже пішла на розгляд. Перевізник готовий курсувати цим рейсом, тільки ще є деякі паперові нюанси", — каже староста Носачевичівського старостинського округуЗі слів головного спеціаліста департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитра Горбача, незабаром автобус курсуватиме за маршрутом Луцьк-Маневичі через села Рожищенської громади.

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