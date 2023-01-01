Скільки коштує набір на кутю на ринку Луцька





За традицією святковий вечір відбувається напередодні Різдва, тобто 24 грудня. Напередодні Різдва Христового кожна українська родина сідає за накритий святковий стіл, на якому стоїть 12 пісних страв (адже все ще триває Різдвяний піст). Господині готують пісні страви з особливою увагою до деталей. Головне місце на святковому різдвяному столі займає кутя – святкова каша з родзинками, перетертим маком і медом.



Журналісти телеканалу



Стаканчик парених зерен пшениці коштує 10 гривень, а сухої – 5-7.



Більший стакан маку продають за 40 гривень, менший – 20.



В продавчині на ринку є товчений мак, стаканчик якого коштує 20 гривень за стакан. Цілий мак жінка продає за 30 гривень за стакан. Каже, що цього року купують мало наборів для куті. Припускає, що це пов'язано з тим, що люди не звикли святкувати Різдво 25-го грудня.



За 100 грамів родзинок покупці заплатять 20 гривень. Але є і за 10.



Волоський горіх коштує 15 гривень за стакан та 10 гривень.



За готову кутю на ринку пропонують 60 гривень за 0,5 л.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдво Христове в Україні завжди вважалося одним з найбільших релігійних свят. Цього року українці будуть святкувати його 25 грудня.За традицією святковий вечір відбувається напередодні Різдва, тобто 24 грудня. Напередодні Різдва Христового кожна українська родина сідає за накритий святковий стіл, на якому стоїть 12 пісних страв (адже все ще триває Різдвяний піст). Господині готують пісні страви з особливою увагою до деталей. Головне місце на святковому різдвяному столі займає кутя – святкова каша з родзинками, перетертим маком і медом.Журналісти телеканалу «Конкурент TV» поцікавилися, скільки коштує набір для приготування куті на луцькому ринку.Стаканчик парених зерен пшениці коштує 10 гривень, а сухої – 5-7.Більший стакан маку продають за 40 гривень, менший – 20.В продавчині на ринку є товчений мак, стаканчик якого коштує 20 гривень за стакан. Цілий мак жінка продає за 30 гривень за стакан. Каже, що цього року купують мало наборів для куті. Припускає, що це пов'язано з тим, що люди не звикли святкувати Різдво 25-го грудня.За 100 грамів родзинок покупці заплатять 20 гривень. Але є і за 10.Волоський горіх коштує 15 гривень за стакан та 10 гривень.За готову кутю на ринку пропонують 60 гривень за 0,5 л.

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