Щодня майже 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають з України, – ДПСУ





Про це у середу, 20 грудня, під час брифінгу повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук, інформує



За його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами й скориставшись цим, виїжджають. Також багато випадків, коли виїжджають як супроводжуючі з людьми, які мають інвалідність.



«В законодавстві не деталізована можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання», – сказав Ігор Матвійчук.



Він зауважив, що за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. Посадовець додав, що великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу по всій ділянці західного кордону з України виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку, з них за системою «Шлях» як волонтери – 150-200 чоловіків.Про це у середу, 20 грудня, під час брифінгу повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник, інформує «Суспільне» За його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами й скориставшись цим, виїжджають. Також багато випадків, коли виїжджають як супроводжуючі з людьми, які мають інвалідність.«В законодавстві не деталізована можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання», – сказав Ігор Матвійчук.Він зауважив, що за такі дії законодавство не передбачає відповідальності. Посадовець додав, що великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

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