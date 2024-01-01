На лікуванні після численних поранень помер Герой з Волині Валерій Павлюк

Валерій Павлюк.



Про це



"З сумом повідомляємо, що Ківерцівська громада знову в жалобі – помер внаслідок численних поранень, прибувши на лікування, воїн-захисник, житель міста Ківерці Павлюк Валерій Станіславович.



Народився Павлюк Валерій Станіславович 02.08.1973 року. З початком повномасштабної війни росії проти України – 24.02.2022 року – був мобілізований до Збройних сил України.



Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про воїна-захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться вповідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер воїн з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."З сумом повідомляємо, що Ківерцівська громада знову в жалобі – помер внаслідок численних поранень, прибувши на лікування, воїн-захисник, житель міста Ківерці Павлюк Валерій Станіславович.Народився Павлюк Валерій Станіславович 02.08.1973 року. З початком повномасштабної війни росії проти України – 24.02.2022 року – був мобілізований до Збройних сил України.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про воїна-захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться вповідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

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