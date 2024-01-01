На лікуванні після численних поранень помер Герой з Волині Валерій Павлюк

На лікуванні після численних поранень помер Герой з Волині Валерій Павлюк
Помер воїн з Волині Валерій Павлюк.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"З сумом повідомляємо, що Ківерцівська громада знову в жалобі – помер внаслідок численних поранень, прибувши на лікування, воїн-захисник, житель міста Ківерці Павлюк Валерій Станіславович.

Народився Павлюк Валерій Станіславович 02.08.1973 року. З початком повномасштабної війни росії проти України – 24.02.2022 року – був мобілізований до Збройних сил України.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про воїна-захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться вповідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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