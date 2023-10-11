У багатьох луцьких школах скасовують навчання через «замінування»

У багатьох луцьких школах скасовують навчання через «замінування»
В одинадцяти школах Луцька у зв’язку із повідомленнями про замінування скасували навчання для учнів першої зміни.

Про це інформує Суспільне.

Директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що повідомлять додатково, чи запрацюють школи у другу зміну.

Станом на 11:00 з усіх 11 навчальних закладів, які мають перевірити вибухотехніки, евакуювали учнів та вчителів. Зокрема зі шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.

Із посиланням на власні джерела видання пише, що повідомлення про замінування освітніх закладів Луцька надходять на електронні адреси поліції, СБУ та міської ради. Листи було надіслано російською мовою.

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Теги: замінування, Луцьк
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