У багатьох луцьких школах скасовують навчання через «замінування»
Сьогодні, 12:09
В одинадцяти школах Луцька у зв’язку із повідомленнями про замінування скасували навчання для учнів першої зміни.
Про це інформує Суспільне.
Директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що повідомлять додатково, чи запрацюють школи у другу зміну.
Станом на 11:00 з усіх 11 навчальних закладів, які мають перевірити вибухотехніки, евакуювали учнів та вчителів. Зокрема зі шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.
Із посиланням на власні джерела видання пише, що повідомлення про замінування освітніх закладів Луцька надходять на електронні адреси поліції, СБУ та міської ради. Листи було надіслано російською мовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Суспільне.
Директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що повідомлять додатково, чи запрацюють школи у другу зміну.
Станом на 11:00 з усіх 11 навчальних закладів, які мають перевірити вибухотехніки, евакуювали учнів та вчителів. Зокрема зі шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.
Із посиланням на власні джерела видання пише, що повідомлення про замінування освітніх закладів Луцька надходять на електронні адреси поліції, СБУ та міської ради. Листи було надіслано російською мовою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У багатьох луцьких школах скасовують навчання через «замінування»
Сьогодні, 12:09
Румунські фермери розблокували кордон з Україною
Сьогодні, 11:29