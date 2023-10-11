У багатьох луцьких школах скасовують навчання через «замінування»

повідомленнями про замінування скасували навчання для учнів першої зміни.



Про це інформує



Директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що повідомлять додатково, чи запрацюють школи у другу зміну.



Станом на 11:00 з усіх 11 навчальних закладів, які мають перевірити вибухотехніки, евакуювали учнів та вчителів. Зокрема зі шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.



Із посиланням на власні джерела видання пише, що повідомлення про замінування освітніх закладів Луцька надходять на електронні адреси поліції, СБУ та міської ради. Листи було надіслано російською мовою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одинадцяти школах Луцька у зв’язку ізскасували навчання для учнів першої зміни.Про це інформує Суспільне Директор департаменту освіти Луцької міськрадирозповів, що повідомлять додатково, чи запрацюють школи у другу зміну.Станом на 11:00 з усіх 11 навчальних закладів, які мають перевірити вибухотехніки, евакуювали учнів та вчителів. Зокрема зі шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.Із посиланням на власні джерела видання пише, що повідомлення про замінування освітніх закладів Луцька надходять на електронні адреси поліції, СБУ та міської ради. Листи було надіслано російською мовою.

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