Румунські фермери розблокували кордон з Україною

Румунські фермери розблокували кордон з Україною
Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського ППр «Красноїльськ», припинено.

Про це в телеграмі повідомила Держприкордонслужба.

Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.
Нагадуємо, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Нагадаємо, раніше румунські фермери блокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною.

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Теги: кордон, Україна
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