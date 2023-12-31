Румунські фермери розблокували кордон з Україною





Про це в телеграмі повідомила Держприкордонслужба.



Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

Нагадуємо, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.



Нагадаємо, раніше румунські фермери блокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського ППр «Красноїльськ», припинено.Про це в телеграмі повідомила Держприкордонслужба.Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.Нагадуємо, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.Нагадаємо, раніше румунські фермеричерез пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною.

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