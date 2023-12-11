Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО

Руслан Ткачук побував на позиціях Луцького батальйону.



Про це



Поспілкувавшись на «нулі» з особовим складом, комбриг вручив бійцям бригадні відзнаки.



Нагадаємо, що Луцький батальйон Волинської бригади тероборони з початку березня 2024 року успішно виконував і виконує бойові завдання на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському напрямках.



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