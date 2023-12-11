Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО

Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Сьогодні, 19 січня 2024 року, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук побував на позиціях Луцького батальйону.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Поспілкувавшись на «нулі» з особовим складом, комбриг вручив бійцям бригадні відзнаки.

Нагадаємо, що Луцький батальйон Волинської бригади тероборони з початку березня 2024 року успішно виконував і виконує бойові завдання на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському напрямках.
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО
Волинські тероборонівці отримали нагороди на фронті. ФОТО

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Теги: Волинські тероборонівці, відзнаки
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