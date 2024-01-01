На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Мельником

Віталієм Мельником.



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«Він тут народився, босоніж ходив по цій землі, сюди повернувся навіки Героєм. Добрий, світлий, завжди усміхнений Віталій Володимирович мріяв, так радів, що народився синочок, будував плани на майбутнє... Але ворог, який прийшов на нашу землю, жорстоко обірвав його життя, розтоптав його мрії і надії…», - зазначила Лілія Коцюбайло.



В останню дорогу тридцятип'ятирічного Віталія провели усім селом. Негода не завадила односельчанам вийти з теплих домівок і віддати останню данину шани загиблому захисникові України.



З усіма військовими почестями Героя хоронили на кладовищі в селі Березолуки. Відповідно до поховального церемоніалу загиблого військовослужбовця, дружині Героя на цвинтарі було вручено Державний прапор України, що ним була вкрита труна воїна, і під яким він боровся за Перемогу.



Рідні, друзі, вчителі, сусіди, односельчани, військовослужбовці, представники влади, духовенства та усі небайдужі люди, які разом з сім’єю Віталія Мельника розділяють страшне горе, у глибокій пошані схилили голови над могилою ще одного захисника на сільському кладовищі.



"Жорстока війна забрала життя справжнього патріота, який не ховався від мобілізації, не виїжджав за кордон, а пішов виконувати свій чоловічий обов'язок. Забрала молодого та люблячого батька, який не встиг намилуватися та натішитися своєю кровиночкою, бо ж лише один рік виповнився синочкові Віталія. Забрала чуйного чоловіка, вірного друга від дружини Галини, яка такою молодою залишилася вдовою. А яке невимовне горе спіткало матір, яка народила і виховала семеро дітей, та уже вдруге хоронить рідну дитину...



У пам’яті односельчан Віталій Мельник назавжди залишиться добрим, щирим, працьовитим, готовим прийти на допомогу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, мамі, дружині, сестрам і братам, один з яких також служить у ЗСУ. Вічна пам’ять і шана Герою!" - пише видання "Наш край".



Нагадаємо, старший стрілець-оператор старший солдат Мельник Віталій Володимирович, 1988 р.н., призваний на військову службу 15.02.2023 р.



Загинув Герой 12 січня 2024 року від отриманих вогнепальних поранень в районі виконання бойових завдань поблизу н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Березолуки Копачівської громади 18 січня попрощалися з полеглим Героєм УкраїниПро це пише «Наш край» «Він тут народився, босоніж ходив по цій землі, сюди повернувся навіки Героєм. Добрий, світлий, завжди усміхнений Віталій Володимирович мріяв, так радів, що народився синочок, будував плани на майбутнє... Але ворог, який прийшов на нашу землю, жорстоко обірвав його життя, розтоптав його мрії і надії…», - зазначилаВ останню дорогу тридцятип'ятирічного Віталія провели усім селом. Негода не завадила односельчанам вийти з теплих домівок і віддати останню данину шани загиблому захисникові України.З усіма військовими почестями Героя хоронили на кладовищі в селі Березолуки. Відповідно до поховального церемоніалу загиблого військовослужбовця, дружині Героя на цвинтарі було вручено Державний прапор України, що ним була вкрита труна воїна, і під яким він боровся за Перемогу.Рідні, друзі, вчителі, сусіди, односельчани, військовослужбовці, представники влади, духовенства та усі небайдужі люди, які разом з сім’єю Віталія Мельника розділяють страшне горе, у глибокій пошані схилили голови над могилою ще одного захисника на сільському кладовищі."Жорстока війна забрала життя справжнього патріота, який не ховався від мобілізації, не виїжджав за кордон, а пішов виконувати свій чоловічий обов'язок. Забрала молодого та люблячого батька, який не встиг намилуватися та натішитися своєю кровиночкою, бо ж лише один рік виповнився синочкові Віталія. Забрала чуйного чоловіка, вірного друга від дружини, яка такою молодою залишилася вдовою. А яке невимовне горе спіткало матір, яка народила і виховала семеро дітей, та уже вдруге хоронить рідну дитину...У пам’яті односельчан Віталій Мельник назавжди залишиться добрим, щирим, працьовитим, готовим прийти на допомогу.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, мамі, дружині, сестрам і братам, один з яких також служить у ЗСУ. Вічна пам’ять і шана Герою!" - пише видання "Наш край".Нагадаємо, старший стрілець-оператор старший солдат Мельник Віталій Володимирович, 1988 р.н., призваний на військову службу 15.02.2023 р.Загинув Герой 12 січня 2024 року від отриманих вогнепальних поранень в районі виконання бойових завдань поблизу н.п. Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

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