Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму

Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму
Гуртківці Промінської гімназії Луцького району готуються до Чемпіонату Волинської області зі спортивного лижного туризму.

Як розповів Суспільному керівник гуртка Володимир Казаков, на тренування прийшли понад 20 дітей різного віку. Додає: дехто із них змагатиметься вперше.

Під час тренування діти вивчають техніку бігу на лижах, підйом та спуск з пагорбів, а також способи зупинки після спуску, розповідає донька тренера, 13-річна Дарина Казакова. Дівчина каже: давно займається біатлоном та лижними перегонами, але вперше пробуватиме свої сили у спортивному орієнтуванні.

"З лижних перегонів тільки обласні змагання вигравала, а так брала участь в чемпіонатах України", — каже спортсменка.

Цього року змагання учнівської та студентської молоді проводитимуть у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, говорить організатор змагань, завідувач відділу Центру національно-патріотичного виховання Олег Черчик. Маркуватимуть лижню та розставлятимуть контрольні пункти у день змагань.

11-річна Владислава Ліщук каже: коли випадає сніг, дуже любить приходити на тренування з лижного спорту.
Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму

"У мене вдома лиж немає, але дуже хочу. Поки є сніг ми з подружкою заняття не пропускаємо", — каже дівчина.

Відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного лижного туризму та спортивного орієнтування на лижах відбудеться цими вихідними, 20-21 січня.
Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму
Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму
Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму

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Теги: Волинь, діти, чемпіонат, лижний туризм
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