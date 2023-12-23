Діти на Волині готуються до чемпіонату області зі спортивного лижного туризму





Як розповів Володимир Казаков, на тренування прийшли понад 20 дітей різного віку. Додає: дехто із них змагатиметься вперше.



Під час тренування діти вивчають техніку бігу на лижах, підйом та спуск з пагорбів, а також способи зупинки після спуску, розповідає донька тренера, 13-річна Дарина Казакова. Дівчина каже: давно займається біатлоном та лижними перегонами, але вперше пробуватиме свої сили у спортивному орієнтуванні.



"З лижних перегонів тільки обласні змагання вигравала, а так брала участь в чемпіонатах України", — каже спортсменка.



Цього року змагання учнівської та студентської молоді проводитимуть у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, говорить організатор змагань, завідувач відділу Центру національно-патріотичного виховання Олег Черчик. Маркуватимуть лижню та розставлятимуть контрольні пункти у день змагань.



11-річна Владислава Ліщук каже: коли випадає сніг, дуже любить приходити на тренування з лижного спорту.



"У мене вдома лиж немає, але дуже хочу. Поки є сніг ми з подружкою заняття не пропускаємо", — каже дівчина.



Відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного лижного туризму та спортивного орієнтування на лижах відбудеться цими вихідними, 20-21 січня.



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