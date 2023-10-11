Луцькі школи «мінують» другу добу поспіль

Луцькі школи «мінують» другу добу поспіль
У Луцьку сьогодні, 19 січня, знову надходять повідомлення про «замінування» загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це повідомляє в телеграмі Суспільне Луцьк.

Наразі дітей евакуювали з шести шкіл: №1, №22, №9, №25, №23 та №10.

Нагадаємо, вчора, 18 січня, правоохоронцям надійшло п'ять повідомлень про «замінування» шкіл у Луцьку.

Загалом з 15 січня поліція Волині отримала 12 таких звернень.

Жодне із повідомлень не підтвердилося.

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Теги: замінування, Луцьк
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