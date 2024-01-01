На півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО





Про це



"Екіпажі підвищують готовність з відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі та захисту цивільного населення.



До тренувань насамперед залучаються підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.

Ворог постійно нарощує зусилля у спробах повітряного нападу, змінюються і способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування розрахунків мобільних вогневих груп проводяться постійно", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Північній операційній зоні підрозділи Сил оборони продовжують вдосконалювати свою майстерність та професіоналізм. З військовослужбовцями щоденно проводяться комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки. Нещодавно відбулись тренування мобільних вогневих груп, які виконують завдання з протиповітряної оборони.Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ."Екіпажі підвищують готовність з відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі та захисту цивільного населення.До тренувань насамперед залучаються підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.Ворог постійно нарощує зусилля у спробах повітряного нападу, змінюються і способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування розрахунків мобільних вогневих груп проводяться постійно", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію