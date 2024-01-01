На півночі України пройшли навчання мобільних груп ППО
Сьогодні, 10:05
В Північній операційній зоні підрозділи Сил оборони продовжують вдосконалювати свою майстерність та професіоналізм. З військовослужбовцями щоденно проводяться комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки. Нещодавно відбулись тренування мобільних вогневих груп, які виконують завдання з протиповітряної оборони.
Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
"Екіпажі підвищують готовність з відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі та захисту цивільного населення.
До тренувань насамперед залучаються підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.
Ворог постійно нарощує зусилля у спробах повітряного нападу, змінюються і способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування розрахунків мобільних вогневих груп проводяться постійно", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
"Екіпажі підвищують готовність з відбиття повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі та захисту цивільного населення.
До тренувань насамперед залучаються підрозділи, на напрямку роботи яких системно виявляється найбільша загроза ворожих атак з повітря.
Ворог постійно нарощує зусилля у спробах повітряного нападу, змінюються і способи застосування дронів-камікадзе. Тому тренування розрахунків мобільних вогневих груп проводяться постійно", - йдеться в повідомленні.
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