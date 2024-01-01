Захисники ліквідували майже 1000 окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,



– танків ‒ 6167 (+20) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,



– артилерійських систем – 8854 (+19) од,



– РСЗВ – 966 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 654 (+1) од,



– літаків – 331 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),



– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,



– спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ліквідували майже 1000 окупантів за добу.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,– танків ‒ 6167 (+20) од,– бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,– артилерійських систем – 8854 (+19) од,– РСЗВ – 966 (+0) од,– засоби ППО ‒ 654 (+1) од,– літаків – 331 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,– спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).

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