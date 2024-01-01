Захисники ліквідували майже 1000 окупантів за добу

Захисники ліквідували майже 1000 окупантів за добу
Збройні сили України ліквідували майже 1000 окупантів за добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,

– танків ‒ 6167 (+20) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,

– артилерійських систем – 8854 (+19) од,

– РСЗВ – 966 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 654 (+1) од,

– літаків – 331 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

– крилаті ракети ‒ 1818 (+0),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,

– спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).

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Теги: Втрати росії
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