Курс валют у Луцьку на 19 січня

Курс валют у Луцьку на 19 січня
19 січня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за 42.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.32, а продають за 09.56.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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