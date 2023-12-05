Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів





Загалом на такого типу обладнання з місцевого бюджету планують витратити 6,880 мільйона гривень. Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 24-26 січня, - пише



Один із тендерів передбачає закупівлю 20 мобільних оптико-електронних комплексів контрбатарейної боротьби «СОВА» очікуваною вартістю 2,4 мільйона гривень.



Два тендери оголошено на придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Перший – на два антидронних мобільних п’ятидіапазонних переносних комплексів по купольному та спрямованому захисту Piranha HAD 5(R) AL (або еквівалент). Очікувана вартість закупівлі – 1,2 мільйона гривень. Інший – на дві рушниці-антидрон ANTIDRON KVS G-6+, два портативних радіоелектронних засоби протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV BACKPACK і два портативних радіоелектронних засоби протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV. Очікувана вартість цієї закупівлі – 1,55 мільйона гривень.



Ще два тендери тривають на зарядні станції. Один – на 10 зарядних станцій BUREVII М5 за 310 тисяч гривень. Другий – на три зарядні станції EcoFlow DELTA 2 Max та 20 зарядних станцій EcoFlow DELTA. Очікувана вартість – 960 тисяч гривень.



У рамках ще одних торгів мають придбати 20 супутникових модемів Starlink Internet Satelite Dish Kit v2. Їхня вартість – 460 тисяч гривень.



У разі якщо торги відбудуться, обладнання мають поставити на початку березня цього року.



Цього року на потреби ЗСУ з бюджету громади спрямують не менш як 500 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконавчий комітет Луцької міської ради оголосив шість тендерів на придбання техніки, необхідної нашим військовим: зарядних станцій, комплексів контрбатарейної боротьби, радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам і супутникових модемів.Загалом на такого типу обладнання з місцевого бюджету планують витратити 6,880 мільйона гривень. Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 24-26 січня, - пише ІА Волинські новини Один із тендерів передбачає закупівлю 20 мобільних оптико-електронних комплексів контрбатарейної боротьби «СОВА» очікуваною вартістю 2,4 мільйона гривень.Два тендери оголошено на придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Перший – на два антидронних мобільних п’ятидіапазонних переносних комплексів по купольному та спрямованому захисту Piranha HAD 5(R) AL (або еквівалент). Очікувана вартість закупівлі – 1,2 мільйона гривень. Інший – на дві рушниці-антидрон ANTIDRON KVS G-6+, два портативних радіоелектронних засоби протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV BACKPACK і два портативних радіоелектронних засоби протидії безпілотним літальним апаратам КВЕРТУС AD COUNTER FPV. Очікувана вартість цієї закупівлі – 1,55 мільйона гривень.Ще два тендери тривають на зарядні станції. Один – на 10 зарядних станцій BUREVII М5 за 310 тисяч гривень. Другий – на три зарядні станції EcoFlow DELTA 2 Max та 20 зарядних станцій EcoFlow DELTA. Очікувана вартість – 960 тисяч гривень.У рамках ще одних торгів мають придбати 20 супутникових модемів Starlink Internet Satelite Dish Kit v2. Їхня вартість – 460 тисяч гривень.У разі якщо торги відбудуться, обладнання мають поставити на початку березня цього року.Цього року на потреби ЗСУ з бюджету громади спрямують не менш як 500 мільйонів гривень.

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