Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ

Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ
На благодійному заході «Колядуємо та щедруємо усі: і дорослі, і малі!», який відбувся в Павлівці, на потреби ЗСУ зібрали понад 90 тисяч гривень. Ще 140 тисяч до цієї суми додав Благодійний фонд «Сучасна Україна».

Про це повідомляє БУГ.

Як відомо, 8-го січня в Павлівці відбувся мистецький благодійний захід «Колядуємо та щедруємо усі: і дорослі, і малі!», під час якого збирали кошти на потреби батальйону розмінування 710 бригади охорони Держспецтрансслужби.

Як повідомили організатори, разом під час благодійних акцій, ярмарку, змагань та донатів усіх присутніх на заході зібрати вдалося понад 90 тисяч гривень. За ці кошти придбають радіостанції, що необхідні для підрозділів, що займаються розмінуванням на деокупованих територіях України.

Крім того, співорганізатор заходу Благодійний фонд “Сучасна Україна” придбає засоби зв’язку для саперів розмінування на суму ще понад 140 тисяч гривень.

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Теги: Павлівка, благодійність, війна, колядки, ярмарок, ЗСУ, допомога, гроші, Волинь
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