Шо буде з доларом за кілька днів

Шо буде з доларом за кілька днів
В українських банках може здорожчати готівковий долар. За прогнозами, наступного тижня – 22-28 січня – вартість американської валюти в них перебуватиме в межах 38-40 грн, що трохи перевищує поточний курс: увечері 18 січня банки купують долар у середньому по 37,9 грн, а продають по 38,45 грн.

Про можливе здорожчання розповів OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Він зазначив: різниця ж між курсами купівлі та продажу не перевищить 60 коп.

Що відбувається на ринку

Загалом, підкреслив банкір, за всіма ознаками, в останній тиждень січня на валютному ринку пануватиме певний спокій. Річ у тім, що, за його словами:

завдяки активній участі НБУ на міжбанку через валютні інтервенції вдасться погасити надмірний попит та встановити певний баланс із пропозицією;

немає ознак чи передумов різкого зниження курсових показників.

"Будь-які зміни будуть щоденними та різновекторними. Тобто в якісь дні курси можуть незначно зростати, а в якісь дні знижуватись. Однак вартість валюти не падатиме в "провалля" та й не вриватиметься в "захмар’я". Загальна ситуація на валютному ринку буде "притомною": будь-які негативні явища будуть малоймовірними, а регулятор вживатиме всіх заходів щодо встановлення балансу між попитом і пропозицією, що позначиться на курсових показниках", – розповів банкір.

НБУ опускає курс

Водночас Нацбанк встановив на 19 січня офіційний курс долара в 37,7 грн. Що одразу на 19 коп. дешевше від поточного.

Втім, зовсім нещодавно курс зростав. Так, на 17 січня регулятор виставляв його на рівні 37,92 грн, що на 6 коп. перевищує курс 16 числа. Який, зі свого боку, був на 3 коп. вище чинного 15 січня.

Проте панікувати через дії Нацбанку не варто. Як пояснив раніше заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Ба більше, наголосив він, НБУ попереджав, що подібне може відбуватися.

"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада", – сказав Ніколайчук.

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Теги: гроші, валюта, долар
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