Частину Волині підтопило, ситуація може погіршитися через потепління





Найближчими днями ситуація може погіршитися через потепління й танення снігів, - про це повідомляє



Як розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, у Камінь-Каширському районі підтоплено 2 800 гектарів, у Ковельському — 1 290 гектарів, з яких 281 гектар — це присадибні ділянки.



Для подолання наслідків паводка, з його слів, працюють 12 насосних станцій: дві в Ковельському та 10 у Камінь-Каширському. Наразі, сказав Ростислав Кравчук, найгірша ситуація в селищі Любешів і колишньому Любешівському районі.



"Підтоплено три садиби в селі Заріка Камінь-Каширського району: там тиждень тому наростили один кілометр тимчасової дамби. Є незначні підтоплення господарських будівель в селі Річиця, можливе підтоплення присадибних ділянок у селі Зарудчі. Є підтоплення в Забродівській громаді, яка розташована в низині", — каже посадовець.



Ростислав Кравчук додав, що з середини грудня й донині відкачали понад 11 мільйонів кубометрів тало-дощових вод.



Як поінформували в обласному гідрометцентрі, з 19 до 22 січня в області можливі різні коливання рівнів води на річках басейну річки Прип’ять. На окремих ділянках річок очікується затоплення заплав, сільськогосподарських угідь і господарських споруд у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів. У зв'язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпеки — "жовтий".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У північних районах Волинської області станом на 18 січня підтоплено 4 090 гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок.Найближчими днями ситуація може погіршитися через потепління й танення снігів, - про це повідомляє Суспільне Як розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів, у Камінь-Каширському районі підтоплено 2 800 гектарів, у Ковельському — 1 290 гектарів, з яких 281 гектар — це присадибні ділянки.Для подолання наслідків паводка, з його слів, працюють 12 насосних станцій: дві в Ковельському та 10 у Камінь-Каширському. Наразі, сказав Ростислав Кравчук, найгірша ситуація в селищі Любешів і колишньому Любешівському районі."Підтоплено три садиби в селі Заріка Камінь-Каширського району: там тиждень тому наростили один кілометр тимчасової дамби. Є незначні підтоплення господарських будівель в селі Річиця, можливе підтоплення присадибних ділянок у селі Зарудчі. Є підтоплення в Забродівській громаді, яка розташована в низині", — каже посадовець.Ростислав Кравчук додав, що з середини грудня й донині відкачали понад 11 мільйонів кубометрів тало-дощових вод.Як поінформували в обласному гідрометцентрі, з 19 до 22 січня в області можливі різні коливання рівнів води на річках басейну річки Прип’ять. На окремих ділянках річок очікується затоплення заплав, сільськогосподарських угідь і господарських споруд у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів. У зв'язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпеки — "жовтий".

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