19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки Валерій Бортніков, громадські активісти Олена Черенкова та Руслана Мельник.
День ангела сьогодні святкують Андрій, Лаврентій, Лідія, Марія.
Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.
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День ангела сьогодні святкують Андрій, Лаврентій, Лідія, Марія.
Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.
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