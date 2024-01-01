19 січня на Волині: гортаючи календар

Валерій Бортніков, громадські активісти Олена Черенкова та Руслана Мельник.



День ангела сьогодні святкують Андрій, Лаврентій, Лідія, Марія.



Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.

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