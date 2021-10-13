Луцькі школярі посіли третє місце на всеукраїнському турнірі фізиків

Луцькі школярі посіли третє місце на всеукраїнському турнірі фізиків
Команда школярів з обласного центру Волині взяла участь у ХХХ Всеукраїнському турнірі юних фізиків та показала хороший результат.

Про це повідомляють на сторінці КЗЗСО "Луцький ліцей 27 Луцької міської ради".

До складу команди із назвою "Радій" увійшли учні чотирьох навчальних закладів Луцька, а саме ліцеїв №27, №26, №21 та №14.

"Ці молоді, талановиті та креативні діти здобули 3 місце на ХХХ Всеукраїнському турнірі юних фізиків. За плечима в цієї команди перемоги на міському та обласному етапах, безліч експериментів, опрацьованих теорій, дискусій та пошуків істини", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.

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Теги: Волинь, Луцьк, освіта, школярі
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