«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО

«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
Заслужений майстер народної творчості України з міста Володимира Анатолій Бойко, якого називають "Волинським Фаберже", виготовий новий виріб на військову тематику.

Про це митець повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Анатолій Бойко опублікував світлини свого виробу - яйця, на якому розміщений дрон. Виріб, який волинянин виготовив на замовлення військових, пізніше виставлять на одному із аукціонів.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost "Волинський Фаберже" розповів, що виготовив виріб у традиційному для себе стилі - зі шкарлупи гусячого яйця та обкував його металом.
«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року майстер Анатолій Бойко передав свої вироби волонтерам у Європі, які мали виставити їх продаж на благодійному аукціоні. Зароблені кошти скерують на потреби ЗСУ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мистецтво, Волинський Фаберже
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі школярі посіли третє місце на всеукраїнському турнірі фізиків
Сьогодні, 22:38
«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник понад два тижні тому
Сьогодні, 21:16
Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Співак з Луцька випустив нову пісню з символічним сенсом. ВІДЕО Співак з Луцька випустив нову пісню з символічним сенсом. ВІДЕО
19 листопад, 2023, 02:17
Волинянка малює картини вогнем та металом. ФОТО Волинянка малює картини вогнем та металом. ФОТО
08 листопад, 2023, 05:28
Волинянка малює воїнів на касках та мішках. ФОТО Волинянка малює воїнів на касках та мішках. ФОТО
25 жовтень, 2023, 06:31
«Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію «Волинський Фаберже» представив нову унікальну колекцію
13 вересень, 2023, 02:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі школярі посіли третє місце на всеукраїнському турнірі фізиків
Сьогодні, 22:38
 0
«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник понад два тижні тому
Сьогодні, 21:16
 0
Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8