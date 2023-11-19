«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Заслужений майстер народної творчості України з міста Володимира Анатолій Бойко, якого називають "Волинським Фаберже", виготовий новий виріб на військову тематику.
Про це митець повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Анатолій Бойко опублікував світлини свого виробу - яйця, на якому розміщений дрон. Виріб, який волинянин виготовив на замовлення військових, пізніше виставлять на одному із аукціонів.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost "Волинський Фаберже" розповів, що виготовив виріб у традиційному для себе стилі - зі шкарлупи гусячого яйця та обкував його металом.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року майстер Анатолій Бойко передав свої вироби волонтерам у Європі, які мали виставити їх продаж на благодійному аукціоні. Зароблені кошти скерують на потреби ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це митець повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Анатолій Бойко опублікував світлини свого виробу - яйця, на якому розміщений дрон. Виріб, який волинянин виготовив на замовлення військових, пізніше виставлять на одному із аукціонів.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost "Волинський Фаберже" розповів, що виготовив виріб у традиційному для себе стилі - зі шкарлупи гусячого яйця та обкував його металом.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року майстер Анатолій Бойко передав свої вироби волонтерам у Європі, які мали виставити їх продаж на благодійному аукціоні. Зароблені кошти скерують на потреби ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00