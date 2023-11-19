«Волинський Фаберже» виготовив унікальне яйце з дроном. ФОТО

Анатолій Бойко, якого називають "Волинським Фаберже", виготовий новий виріб на військову тематику.



Про це митець повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



Анатолій Бойко опублікував світлини свого виробу - яйця, на якому розміщений дрон. Виріб, який волинянин виготовив на замовлення військових, пізніше виставлять на одному із аукціонів.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost "Волинський Фаберже" розповів, що виготовив виріб у традиційному для себе стилі - зі шкарлупи гусячого яйця та обкував його металом.



Нагадаємо,





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