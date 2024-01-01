Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман

Синоптики попереджають, що до кінця доби в області та місті Луцьку можливий туман з погіршенням видимості до 200-500 метрів.Про це водіям повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Рівень небезпечності – І, жовтий.Поліцейські закликають водіїв:- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;- збільшити дистанцію між автомобілями;- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.Пішоходам правоохоронці радять бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.