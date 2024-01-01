Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман

Волинських водіїв та пішоходів попереджають про туман
Синоптики попереджають, що до кінця доби в області та місті Луцьку можливий туман з погіршенням видимості до 200-500 метрів.

Про це водіям повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

Поліцейські закликають водіїв:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам правоохоронці радять бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, поліція
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