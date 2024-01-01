Новий е-кабінет споживачів електроенергії на Волині доступний не для всіх
Сьогодні, 19:17
На Волині розпочав роботу новий особистий кабінет для споживачів електроенергії. Але поки він доступний не для всіх.
Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.
Головна місія проекту .proSvitlo – простий та зрозумілий сервіс для кожного клієнта.
Наразі кабінет уже доступний для:
-побутових клієнтів Любешівської та Іваничівської дільниць
-бізнес-клієнтів Іваничівської, Турійської Старовижівської, Любешівської, Локачинської дільниць, Ківерцівської, Маневицької, Камінь-Каширської, Ратнівської та Рожищенської філій.
Із 1 січня 2024 року особистий кабінет, яким досі користувалися клієнти цих підрозділів, не підтримується.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.
Головна місія проекту .proSvitlo – простий та зрозумілий сервіс для кожного клієнта.
Наразі кабінет уже доступний для:
-побутових клієнтів Любешівської та Іваничівської дільниць
-бізнес-клієнтів Іваничівської, Турійської Старовижівської, Любешівської, Локачинської дільниць, Ківерцівської, Маневицької, Камінь-Каширської, Ратнівської та Рожищенської філій.
Із 1 січня 2024 року особистий кабінет, яким досі користувалися клієнти цих підрозділів, не підтримується.
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