Новий е-кабінет споживачів електроенергії на Волині доступний не для всіх

споживачів електроенергії. Але поки він доступний не для всіх.



Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.



Головна місія проекту .proSvitlo – простий та зрозумілий сервіс для кожного клієнта.



Наразі кабінет уже доступний для:



-побутових клієнтів Любешівської та Іваничівської дільниць

-бізнес-клієнтів Іваничівської, Турійської Старовижівської, Любешівської, Локачинської дільниць, Ківерцівської, Маневицької, Камінь-Каширської, Ратнівської та Рожищенської філій.



Із 1 січня 2024 року особистий кабінет, яким досі користувалися клієнти цих підрозділів, не підтримується.



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