Новий е-кабінет споживачів електроенергії на Волині доступний не для всіх

Новий е-кабінет споживачів електроенергії на Волині доступний не для всіх
На Волині розпочав роботу новий особистий кабінет для споживачів електроенергії. Але поки він доступний не для всіх.

Про це у фейсбуці повідомляє Волиньобленерго.

Головна місія проекту .proSvitlo – простий та зрозумілий сервіс для кожного клієнта.

Наразі кабінет уже доступний для:

-побутових клієнтів Любешівської та Іваничівської дільниць
-бізнес-клієнтів Іваничівської, Турійської Старовижівської, Любешівської, Локачинської дільниць, Ківерцівської, Маневицької, Камінь-Каширської, Ратнівської та Рожищенської філій.

Із 1 січня 2024 року особистий кабінет, яким досі користувалися клієнти цих підрозділів, не підтримується.

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Теги: електроенергія, Волинь
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