Азаров постане перед судом

За інформаційну діяльність на користь росії перед судом постане колишній Прем’єр-міністр УкраїниПро це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.Прокурори Офісу Генерального прокурора до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженніСлідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією.Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію».Досудове розслідування – СБУ.