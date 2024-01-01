Азаров постане перед судом

Азаров постане перед судом
За інформаційну діяльність на користь росії перед судом постане колишній Прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього Прем’єр-міністра України.

Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією.

Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію».

Досудове розслідування – СБУ.

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Теги: зрадники, СБУ
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