Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу.
У Луцьку вночі та вдень 1-3° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу.
У Луцьку вночі та вдень 1-3° морозу.
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