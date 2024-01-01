Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу.

У Луцьку вночі та вдень 1-3° морозу.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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