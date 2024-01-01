Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу.



У Луцьку вночі та вдень 1-3° морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу.У Луцьку вночі та вдень 1-3° морозу.

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