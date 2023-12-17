У Луцьку продовжують пошуки 21-річного хлопця, який зник понад два тижні тому





Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пошукові роботи тривали з 10:00 до 15:20 на річці Стир від вулиці Зарічної в Луцьку до села Жидичин Луцького району, - пише



Водолази обстежили на човні близько 260 тисяч метрів квадратних акваторії та 11 кілометрів прибережної зони, а також оглянули понад тисячу метрів квадратних дна ріки.



Тіло зниклого не знайшли, зазначили в ДСНС. Роботи з пошуку лучанина продовжать наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня. 18 січня водолази обстежили дно річки Стир та її акваторію.Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області, пошукові роботи тривали з 10:00 до 15:20 на річці Стир від вулиці Зарічної в Луцьку до села Жидичин Луцького району, - пише Суспільне. Водолази обстежили на човні близько 260 тисяч метрів квадратних акваторії та 11 кілометрів прибережної зони, а також оглянули понад тисячу метрів квадратних дна ріки.Тіло зниклого не знайшли, зазначили в ДСНС. Роботи з пошуку лучанина продовжать наступного тижня.

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