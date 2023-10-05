У місті на Волині запрацювало соціальне таксі
Сьогодні, 18:22
У Рожищенській громаді для маломобільних груп населення з’явилася нова послуга – соціальне таксі.
Про це інформує Рожищенська міськрада.
Послуга стала можливою у рамках проєкту «Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для ВПО, репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні», який націлений на покращення якості життя людей з інвалідністю.
Нею можуть скористатися мешканці Рожищенської громади з інвалідністю та люди похилого віку 60+, в тому числі внутрішньо-переміщені особи, які мають проблеми з пересуванням.
Соціальне таксі зможе доставляти людей до медичних закладів міст Рожища та Луцька, у тому числі й до лабораторних закладів для здачі аналізів, до стоматологів, чи навпаки – з медичних закладів додому.
На послугу спеціалізованим транспортом укладено договір з перевізником Олегом Хайчевським з Луцька до 31 грудня 2024 року. Слід зауважити, що згідно з умовами договору, водій транспортного засобу в разі потреби зобов’язаний допомогти при посадці/висадці і розміщенні у салоні людей, які пересуваються на кріслах колісних.
«Послуга для зазначених маломобільних груп населення надається безкоштовно. Замовляти дану послугу слід завчасно – не пізніше, ніж за однин робочий день до необхідної дати поїздки. При цьому замовник послуги «Соціальне таксі» має надати відповідні підтверджуючі документи про необхідність поїздки», - розповіла координаторка проєкту в громаді Юлія Денисюк, через яку можна замовити зазначену послугу за номером телефону 050-852-93-89 (з 8.30 до 16.30 год.).
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Про це інформує Рожищенська міськрада.
Послуга стала можливою у рамках проєкту «Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для ВПО, репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні», який націлений на покращення якості життя людей з інвалідністю.
Нею можуть скористатися мешканці Рожищенської громади з інвалідністю та люди похилого віку 60+, в тому числі внутрішньо-переміщені особи, які мають проблеми з пересуванням.
Соціальне таксі зможе доставляти людей до медичних закладів міст Рожища та Луцька, у тому числі й до лабораторних закладів для здачі аналізів, до стоматологів, чи навпаки – з медичних закладів додому.
На послугу спеціалізованим транспортом укладено договір з перевізником Олегом Хайчевським з Луцька до 31 грудня 2024 року. Слід зауважити, що згідно з умовами договору, водій транспортного засобу в разі потреби зобов’язаний допомогти при посадці/висадці і розміщенні у салоні людей, які пересуваються на кріслах колісних.
«Послуга для зазначених маломобільних груп населення надається безкоштовно. Замовляти дану послугу слід завчасно – не пізніше, ніж за однин робочий день до необхідної дати поїздки. При цьому замовник послуги «Соціальне таксі» має надати відповідні підтверджуючі документи про необхідність поїздки», - розповіла координаторка проєкту в громаді Юлія Денисюк, через яку можна замовити зазначену послугу за номером телефону 050-852-93-89 (з 8.30 до 16.30 год.).
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