У Луцьку перейменують ще 13 вулиць. Перелік

Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонуєобласного центру, а щодо трьох проведуть громадське обговорення.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Зокрема вулицю Щусєва пропонують перейменувати на Любомира Гузара, частину вулиці Сєченова — на вулицю Митрополита Сікорського, іншу частину - на Івана Богуна, Вороніхіна — на Княгині Ольги, Даньшина — на Володимира Івасюка, Маковського — на Анатолія Козяра, Павлова — на Михайла Крата, Скрябіна — на Ігоря Стравінського, Софії Ковалевської — на Олени Пчілки, Чайковського — на Любарта, Єршова — на Назарія Яремчука, Тарасова (с.Милуші) — на Центральну, Тургенєва — на Солов’їну. Також запропоновано назвати проектовану вулицю — Гетьмана Орлика.Тим часом, на громадські обговорення винесуть назви вулиць: Нова (с.Шепель) — на загиблого Івана Гнатенка, Брестську — на Сергія Слабенка, Мечникова — на Бориса Ревенка.Щодо вулиці Крилова триває громадське обговорення.