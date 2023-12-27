Чому для маркетингу та PR потрібні стратегії: лекція від маркетологині Ірини Новосад у Дія.Бізнес в Луцьку





Про те, як їх правильно побудувати і потім виміряти ефективність, під час лекції у центрі Ірина Новосад.



Вона — консультантка зі стратегічного маркетингу, комунікаційниця волонтерського штабу «Ангар» та громадської платформи «Алгоритм дій», має також досвід роботи у медіа, PR, маркетингу та сфері продажів.





«Бувають такі запити: нам треба відео-рілс в інстаграм. Запитую про мету. Відповідь: тому що впали продажі, знімемо відео і все буде класно. Але це так не працює. Потрібно завжди розуміти, що відбувається в бізнесі загалом. Тому будь-яка стратегія починається з аналізу ринку та аудиту бізнесу.

Коли ми говоримо про маркетингову стратегію, ми повинні розуміти, що це не просто класична реклама, це комплексна робота над продуктом, ціною, місцями дистрибуції, над нашим промо і сервісом нашого персоналу», — пояснила Ірина Новосад.



Участь в інтенсиві взяло близько 50 власників бізнесу, менеджерів, СММ-спеціалістів. У коментарях учасники поділилися отриманими знаннями, які, на їхню думку, будуть надалі найбільш корисними для розвитку бізнесу.





Христина Кримуза, власниця бренду чоловічої білизни «На тобі»:

«Зрозуміла, що потрібно більш глибоко аналізувати конкурентів. Ми попередньо готували СММ-стратегію і при цьому робили аналіз інших виробників, яких вважаємо конкурентами. Але сьогодні, послухавши лекцію, я зрозуміла, що ми зробили неповний аналіз. Бо, якщо ми виготовляємо білизну, то це не означає, що ми конкуруємо лише з іншими виробниками. Наші клієнти розповідають, що найчастіше купують білизну в магазинах, тому, виходить, що наш основний конкурент — масмаркет».



Олександр Соловей, засновник студії «Solovey Production»:

«Є базові речі, які ти знаєш і розумієш, які кроки потрібно робити для розвитку своєї справи, але при цьому немає чіткої системи. Зараз я проаналізував, що коли якісь ідеї є в голові, але не на папері — це не працює. Тому потрібно прописувати аналізи, розкладати все по пунктах — плани і цілі, щоб побачити, чи ти рухаєшся вперед, чи стоїш на місці».





Олексій Редчук, виробник соєвих свічок «24candles»:

«Найбільш практичну інформацію я отримав щодо аналізу конкурентів та аналізу споживачів. Я постійно стежу за конкурентами, вивчаю, як вони просувають свою продукцію, які інструменти використовують. Зараз весь наш потік клієнтів — з соцмереж, найбільше — із тіктоку, тому мені важливо знімати якісний контент».



Ірина Леван, власниця «Space Magazine»:

«Матриця BCG — важливий маркетинговий інструмент. Потрібно провести аналіз зростання попиту на певний продукт чи послугу, а також — яку частку вони займають на ринку. Отримуємо класифікацію, який із ваших товарів «зірка», «дійна корова», «знак запитання» чи «собака». Така класифікація дозволяє проаналізувати актуальність продуктів чи послуг, зрозуміти, які приносять найбільше прибутку і в які найвигідніше інвестувати. А також можна побачити, якщо варто припинити випуск певних товарів чи надання певних послуг».



Довідково. Подія відбулася у межах програми «Фінансист», що реалізується у рамках тристороннього партнерства мережі центрів Дія.Бізнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard, спрямованого на розвиток і підтримку українських підприємців.





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