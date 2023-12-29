Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги
Сьогодні, 17:07
Волинським прикордонникам сьогодні, 18 січня, передали техніку, необхідну для охорони кордону та виконання бойових завдань.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Сьогодні волинські прикордонники, які охороняють державний рубіж в межах області та ті, які виконують завдання у зоні бойових дій отримали черговий транш допомоги.
А саме: автомобілі, безпілотники, системи супутникового зв’язку, ноутбуки, генератори, мийки високого тиску, мотопомпи, речове та інше майно.
«Вкотре вдячний усім, хто продовжує підтримувати наших воїнів», – зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Сьогодні волинські прикордонники, які охороняють державний рубіж в межах області та ті, які виконують завдання у зоні бойових дій отримали черговий транш допомоги.
А саме: автомобілі, безпілотники, системи супутникового зв’язку, ноутбуки, генератори, мийки високого тиску, мотопомпи, речове та інше майно.
«Вкотре вдячний усім, хто продовжує підтримувати наших воїнів», – зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко.
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Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги
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