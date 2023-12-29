Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги

Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги
Волинським прикордонникам сьогодні, 18 січня, передали техніку, необхідну для охорони кордону та виконання бойових завдань.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Сьогодні волинські прикордонники, які охороняють державний рубіж в межах області та ті, які виконують завдання у зоні бойових дій отримали черговий транш допомоги.

А саме: автомобілі, безпілотники, системи супутникового зв’язку, ноутбуки, генератори, мийки високого тиску, мотопомпи, речове та інше майно.
Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги
Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги
Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги

«Вкотре вдячний усім, хто продовжує підтримувати наших воїнів», – зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко.

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Теги: допомога, прикордонники, наближають перемогу
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