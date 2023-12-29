Прикордонники на Волині отримали новий транш військової допомоги

передали техніку, необхідну для охорони кордону та виконання бойових завдань.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



Сьогодні волинські прикордонники, які охороняють державний рубіж в межах області та ті, які виконують завдання у зоні бойових дій отримали черговий транш допомоги.



А саме: автомобілі, безпілотники, системи супутникового зв’язку, ноутбуки, генератори, мийки високого тиску, мотопомпи, речове та інше майно.



«Вкотре вдячний усім, хто продовжує підтримувати наших воїнів», – зазначив очільник ОВА Юрій Погуляйко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинським прикордонникам сьогодні, 18 січня,, необхідну для охорони кордону та виконання бойових завдань.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Сьогодні волинські прикордонники, які охороняють державний рубіж в межах області та ті, які виконують завдання у зоні бойових дій отримали черговий транш допомоги.А саме: автомобілі, безпілотники, системи супутникового зв’язку, ноутбуки, генератори, мийки високого тиску, мотопомпи, речове та інше майно.«Вкотре вдячний усім, хто продовжує підтримувати наших воїнів», – зазначив очільник ОВА

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