У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти

У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти
Вкотре у скорботі перебуває Нововолинська громада. Городяни попрощалися із полеглим військовослужбовцем Геннадій Абрамчук.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

Сьогодні Нововолинська громада в скорботі. На щиті повернувся додому Захисник Геннадій Абрамчук.

Довгих десять місяців він вважався зниклим безвісти. Родина чекала, сподівалася і вірила. Герой повернувся в рідне селище Благодатне назавжди.
У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти

«Клята війна перервала життя ще одного сина, брата, мужнього чоловіка. Молитовно просимо в Бога упокоїти душу Геннадія у Царстві Небесному. Низький уклін йому за подвиг. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова.
У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти
У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти
У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти

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Теги: загиблі, війна
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