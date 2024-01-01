У Нововолинську поховали Героя, який 10 місяців вважався зниклим безвісти

Геннадій Абрамчук.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



Сьогодні Нововолинська громада в скорботі. На щиті повернувся додому Захисник Геннадій Абрамчук.



Довгих десять місяців він вважався зниклим безвісти. Родина чекала, сподівалася і вірила. Герой повернувся в рідне селище Благодатне назавжди.



«Клята війна перервала життя ще одного сина, брата, мужнього чоловіка. Молитовно просимо в Бога упокоїти душу Геннадія у Царстві Небесному. Низький уклін йому за подвиг. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вкотре у скорботі перебуває Нововолинська громада. Городяни попрощалися із полеглим військовослужбовцемПро це у телеграмі повідомив міський головаСьогодні Нововолинська громада в скорботі. На щиті повернувся додому Захисник Геннадій Абрамчук.Довгих десять місяців він. Родина чекала, сподівалася і вірила. Герой повернувся в рідне селище Благодатне назавжди.«Клята війна перервала життя ще одного сина, брата, мужнього чоловіка. Молитовно просимо в Бога упокоїти душу Геннадія у Царстві Небесному. Низький уклін йому за подвиг. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова.

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