«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні





Про це Василь Камінський.



"Вчора відбулася резонансна подія, яка сколихнула не тільки жителів Старовижівської громади, а й далеко поза її межами. Варто зазначити, шо разом з надрами, фактично були «продані» майже 160 га лісу. Чому мовчить ДСГП «Ліси України»?! Що, вже відмінена програма президента України «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів?!



Внісши зміни до Кодексу України про надра, в грудні 2022 року, Верховна Рада України дозволила здійснювати продаж права користування надрами без погодження з громадами.



Через це, урочище «Семенова Гора» - об’єкт культурної спадщини, туристичний магніт Старовижівщини, де відпочивало не одне покоління, фактично хочуть знищити.



Старовижівська селищна рада вже направила до прокуратури пакет документів, щоб разом в судовому порядку відмінити результати торгів.



Боротьба не закінчена! Правда за нами!" - наголосив Василь Камінський.



Зазначимо, що переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові, яке запропонувало найвищу ціну – 4 271 000 гривень.





Фото Юрія Коваля та видання "Район. Стара Вижівка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна служба геології та надр України проігнорувала вимогу Старовижівської селищної ради скасувати аукціон та все ж таки провела торги з надання спеціального дозволу на користування надрами в межах археологічної пам’ятки «Семенова гора». Ідеться про спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток піску у Старовижівському родовищі, яке розташоване на відстані 1,5 км від селища Стара Вижівка. Його площа – майже 160 гектарів.Про це повідомляє голова Старовижівської громади"Вчора відбулася резонансна подія, яка сколихнула не тільки жителів Старовижівської громади, а й далеко поза її межами. Варто зазначити, шо разом з надрами, фактично були «продані» майже 160 га лісу. Чому мовчить ДСГП «Ліси України»?! Що, вже відмінена програма президента України «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів?!Внісши зміни до Кодексу України про надра, в грудні 2022 року, Верховна Рада України дозволила здійснювати продаж права користування надрами без погодження з громадами.Через це, урочище «Семенова Гора» - об’єкт культурної спадщини, туристичний магніт Старовижівщини, де відпочивало не одне покоління, фактично хочуть знищити.Старовижівська селищна рада вже направила до прокуратури пакет документів, щоб разом в судовому порядку відмінити результати торгів.Боротьба не закінчена! Правда за нами!" - наголосив Василь Камінський.Зазначимо, що переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові, яке запропонувало найвищу ціну – 4 271 000 гривень.

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