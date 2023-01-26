«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
Сьогодні, 16:10
Державна служба геології та надр України проігнорувала вимогу Старовижівської селищної ради скасувати аукціон та все ж таки провела торги з надання спеціального дозволу на користування надрами в межах археологічної пам’ятки «Семенова гора». Ідеться про спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток піску у Старовижівському родовищі, яке розташоване на відстані 1,5 км від селища Стара Вижівка. Його площа – майже 160 гектарів.
Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Вчора відбулася резонансна подія, яка сколихнула не тільки жителів Старовижівської громади, а й далеко поза її межами. Варто зазначити, шо разом з надрами, фактично були «продані» майже 160 га лісу. Чому мовчить ДСГП «Ліси України»?! Що, вже відмінена програма президента України «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів?!
Внісши зміни до Кодексу України про надра, в грудні 2022 року, Верховна Рада України дозволила здійснювати продаж права користування надрами без погодження з громадами.
Через це, урочище «Семенова Гора» - об’єкт культурної спадщини, туристичний магніт Старовижівщини, де відпочивало не одне покоління, фактично хочуть знищити.
Старовижівська селищна рада вже направила до прокуратури пакет документів, щоб разом в судовому порядку відмінити результати торгів.
Боротьба не закінчена! Правда за нами!" - наголосив Василь Камінський.
Зазначимо, що переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові, яке запропонувало найвищу ціну – 4 271 000 гривень.
Фото Юрія Коваля та видання "Район. Стара Вижівка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Вчора відбулася резонансна подія, яка сколихнула не тільки жителів Старовижівської громади, а й далеко поза її межами. Варто зазначити, шо разом з надрами, фактично були «продані» майже 160 га лісу. Чому мовчить ДСГП «Ліси України»?! Що, вже відмінена програма президента України «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів?!
Внісши зміни до Кодексу України про надра, в грудні 2022 року, Верховна Рада України дозволила здійснювати продаж права користування надрами без погодження з громадами.
Через це, урочище «Семенова Гора» - об’єкт культурної спадщини, туристичний магніт Старовижівщини, де відпочивало не одне покоління, фактично хочуть знищити.
Старовижівська селищна рада вже направила до прокуратури пакет документів, щоб разом в судовому порядку відмінити результати торгів.
Боротьба не закінчена! Правда за нами!" - наголосив Василь Камінський.
Зазначимо, що переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові, яке запропонувало найвищу ціну – 4 271 000 гривень.
Фото Юрія Коваля та видання "Район. Стара Вижівка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
В час війни так продаж йде, безсовісні . Діти безкоштовно катались а вони хочуть привласнити і гроші заробляти. Скоро в ліс безкоштовно не зайдеш
Вибір редактора
Останні новини
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
Сьогодні, 16:10
Волиняни попрощалися із Героєм Володимиром Рекуновичем
Сьогодні, 15:41