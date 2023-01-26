«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні

«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
Державна служба геології та надр України проігнорувала вимогу Старовижівської селищної ради скасувати аукціон та все ж таки провела торги з надання спеціального дозволу на користування надрами в межах археологічної пам’ятки «Семенова гора». Ідеться про спеціальний дозвіл на 20 років на видобуток піску у Старовижівському родовищі, яке розташоване на відстані 1,5 км від селища Стара Вижівка. Його площа – майже 160 гектарів.

Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.

"Вчора відбулася резонансна подія, яка сколихнула не тільки жителів Старовижівської громади, а й далеко поза її межами. Варто зазначити, шо разом з надрами, фактично були «продані» майже 160 га лісу. Чому мовчить ДСГП «Ліси України»?! Що, вже відмінена програма президента України «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярду дерев за 3 роки і збільшення площі лісів?!

Внісши зміни до Кодексу України про надра, в грудні 2022 року, Верховна Рада України дозволила здійснювати продаж права користування надрами без погодження з громадами.

Через це, урочище «Семенова Гора» - об’єкт культурної спадщини, туристичний магніт Старовижівщини, де відпочивало не одне покоління, фактично хочуть знищити.
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні

Старовижівська селищна рада вже направила до прокуратури пакет документів, щоб разом в судовому порядку відмінити результати торгів.
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні

Боротьба не закінчена! Правда за нами!" - наголосив Василь Камінський.

Зазначимо, що переможцем аукціону стало товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», зареєстроване у Львові, яке запропонувало найвищу ціну – 4 271 000 гривень.
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні
«Семенову гору не віддамо»: урочище на Волині, туристичний магніт краю, продали на аукціоні


Фото Юрія Коваля та видання "Район. Стара Вижівка".

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Теги: Семенова гора, Старовижівщина
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Коментарі 1
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В час війни так продаж йде, безсовісні . Діти безкоштовно катались а вони хочуть привласнити і гроші заробляти. Скоро в ліс безкоштовно не зайдеш
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