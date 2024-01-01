Воїн з Волині Роман Марко отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

Роман Марко одержав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Про це повідомила староста села Любохини Валентина Корнелюк, пише



«Нашого односельчанина, старшого солдата Романа Марко нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест». Щиро дякуємо захиснику України за захист від російської агресії, батькам за те, що гідно виховали сина», − йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник з села Любохини Дубечненської громадиодержав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил УкраїниПро це повідомила староста села Любохини, пише Район.Стара Вижівка «Нашого односельчанина, старшого солдата Романа Марко нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест». Щиро дякуємо захиснику України за захист від російської агресії, батькам за те, що гідно виховали сина», − йдеться в повідомленні.Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

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