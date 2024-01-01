Воїн з Волині Роман Марко отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

Воїн з Волині Роман Марко отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного
Захисник з села Любохини Дубечненської громади Роман Марко одержав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомила староста села Любохини Валентина Корнелюк, пише Район.Стара Вижівка.

«Нашого односельчанина, старшого солдата Романа Марко нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест». Щиро дякуємо захиснику України за захист від російської агресії, батькам за те, що гідно виховали сина», − йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Воїн з Волині Роман Марко отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного
Воїн з Волині Роман Марко отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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