Естонія видворить голову православної церкви московського патріархату

Євгенію (Решетникову). Він повинен буде покинути країну до 6 лютого. Уряд вважає, що діяльність митрополита становить загрозу національній безпеці Естонії.



Про це пише естонське видання ERR, пише



«Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетникову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.



Представники Міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну росії проти України. Але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.



Посвідка на проживання Решетникова в країні, яку влада відмовилася продовжувати, закінчується 6 лютого.



Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.



В уряді додали, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.



Про московський патріархат в Естонії



Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців.



Натомість домінантним віровизнанням в Естонії є протестантизм (лютеранство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Естонія вирішила не продовжувати дозвіл на проживання главі Естонської православної церкви московського патріархату. Він повинен буде покинути країну до 6 лютого. Уряд вважає, що діяльність митрополита становить загрозу національній безпеці Естонії.Про це пише естонське видання ERR, пише Громадське «Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетникову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцієюПредставники Міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну росії проти України. Але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.Посвідка на проживання Решетникова в країні, яку влада відмовилася продовжувати, закінчується 6 лютого.Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.В уряді додали, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців.Натомість домінантним віровизнанням в Естонії є протестантизм (лютеранство).

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