Естонія видворить голову православної церкви московського патріархату
Сьогодні, 15:30
Естонія вирішила не продовжувати дозвіл на проживання главі Естонської православної церкви московського патріархату Євгенію (Решетникову). Він повинен буде покинути країну до 6 лютого. Уряд вважає, що діяльність митрополита становить загрозу національній безпеці Естонії.
Про це пише естонське видання ERR, пише Громадське.
«Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетникову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.
Представники Міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну росії проти України. Але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.
Посвідка на проживання Решетникова в країні, яку влада відмовилася продовжувати, закінчується 6 лютого.
Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.
В уряді додали, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.
Про московський патріархат в Естонії
Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців.
Натомість домінантним віровизнанням в Естонії є протестантизм (лютеранство).
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Про це пише естонське видання ERR, пише Громадське.
«Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетникову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.
Представники Міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну росії проти України. Але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.
Посвідка на проживання Решетникова в країні, яку влада відмовилася продовжувати, закінчується 6 лютого.
Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.
В уряді додали, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.
Про московський патріархат в Естонії
Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців.
Натомість домінантним віровизнанням в Естонії є протестантизм (лютеранство).
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