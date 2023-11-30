Естонія видворить голову православної церкви московського патріархату

Естонія видворить голову православної церкви московського патріархату
Естонія вирішила не продовжувати дозвіл на проживання главі Естонської православної церкви московського патріархату Євгенію (Решетникову). Він повинен буде покинути країну до 6 лютого. Уряд вважає, що діяльність митрополита становить загрозу національній безпеці Естонії.

Про це пише естонське видання ERR, пише Громадське.

«Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію, або Валерію Решетникову, в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», — підкреслив представник служби нагляду за кордоном і міграцією Індрек Ару.

Представники Міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну росії проти України. Але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії, підкреслили в МВС.

Посвідка на проживання Решетникова в країні, яку влада відмовилася продовжувати, закінчується 6 лютого.

Митрополит Євгеній має дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В уряді додали, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки й ніяк не стосується Естонської православної церкви московського патріархату або її парафіян.

Про московський патріархат в Естонії

Естонська православна церква московського патріархату нараховує приблизно 150 тисяч вірян у 38 парафіях і є найбільшою східною православною церквою в Естонії. До неї належать здебільшого представники російської, білоруської й української етнічних меншин, а також частина естонців.

Натомість домінантним віровизнанням в Естонії є протестантизм (лютеранство).

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Теги: Естонія, московський патріархат
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