Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі

Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі
У Луцькому районі працівники поліції оперативно затримали зловмисника за розбій. Окрім того, фігурант зберігав вдома зброю та наркотики.

Тепер за це він може сісти за грати на 15 років, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Учора, 17 січня, до поліції звернувся 35-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що у власному будинку його побили та пограбували, відібравши дороговартісну техніку.

Поліцейські оперативно встановили, що зловмисник – 39-річний волинянин, односелець потерпілого.

Під час проведення слідчих дій в його помешканні, з залученням спеціалістів вибухотехнічного відділу та кінолога зі службовою собакою, виявили та вилучили викрадені речі.

Окрім того, в оселі знайшли дві гранати, два десятки набоїв, пістолет та майже кілограм канабісу.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами - за ч. 1 ст. 263 ККУ та за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту - за ч. 1 ст. 309 ККУ.

Слідство триває.

За вчинене йому загрожує, зокрема, до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.


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Теги: кримінал, Волинь
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