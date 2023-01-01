На Волині злочинна банда «вибивала» гроші у пораненого воїна ЗСУ, – СБУ

СБУ знешкодила на Волині злочинну банду, які «вибивали» гроші у пораненого воїна ЗСУ.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати у страху мешканців Волині.Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за «мирне вирішення спірних питань».Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» понад 120 тис. у гривневому еквіваленті з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації.Почувши відмову у сплаті «данини», учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень у вигляді черепно-мозкової травми та забою шийного відділу хребта.У разі подальшого спротиву рекетирам, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.Служба безпеки затримали трьох учасників злочинного угруповання «на гарячому» під час отримання ними частини грошей від чоловіка.За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за здійснення грабежу.До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників «на волі», які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали «злодійську касу».Наразі усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування.Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.