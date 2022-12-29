Як на Волині діятиме комендантська година у новорічну ніч

На Волині у період дії правового режиму воєнного стану комендантська година діє з 24 до 5 години, у тому числі, діятиме вона і в новорічну ніч.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тобто проводити заходи в закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах, готельно-ресторанних комплексах у цей період не дозволено.Заборонено також використання піротехнічних виробів: феєрверків, петард та салютів.Ці заходи спрямовані на забезпечення громадського порядку, належної організації безпеки дорожнього руху та виконання алгоритму дій при сигналі “Повітряна тривога”.Поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежитимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану. Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки та спокою громадян.Порушників притягуватимуть до відповідальності.