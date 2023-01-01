Росія втратила понад 1000 військових за добу
Сьогодні, 09:45
Росія втратила за добу понад 1000 вояків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
– собового складу – близько 354960 (+1010) осіб,
– танків – 5899 (+22) од,
– бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,
– артилерійських систем – 8366 (+19) од,
– РСЗВ – 934 (+0) од,
– засоби ППО – 614 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
- крилаті ракети – 1618 (+1),
- кораблі /катери – 23 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка – 1239 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
– собового складу – близько 354960 (+1010) осіб,
– танків – 5899 (+22) од,
– бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,
– артилерійських систем – 8366 (+19) од,
– РСЗВ – 934 (+0) од,
– засоби ППО – 614 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
- крилаті ракети – 1618 (+1),
- кораблі /катери – 23 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка – 1239 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 10:16
Як на Волині діятиме комендантська година у новорічну ніч
Сьогодні, 10:00
Росія втратила понад 1000 військових за добу
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Сьогодні, 09:33