Росія втратила понад 1000 військових за добу

Росія втратила понад 1000 військових за добу
Росія втратила за добу понад 1000 вояків.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

– собового складу – близько 354960 (+1010) осіб,

– танків – 5899 (+22) од,

– бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,

– артилерійських систем – 8366 (+19) од,

– РСЗВ – 934 (+0) од,

– засоби ППО – 614 (+1) од,

– літаків – 329 (+0) од,

- гелікоптерів – 324 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

- крилаті ракети – 1618 (+1),

- кораблі /катери – 23 (+1) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

- спеціальна техніка – 1239 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати росії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 10:16
Як на Волині діятиме комендантська година у новорічну ніч
Сьогодні, 10:00
Росія втратила понад 1000 військових за добу
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Сьогодні, 09:33
Ситуація на фронті: на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак росіян
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія Майже тисячу вояків за минулу добу втратила загарбницька росія
16 грудень, 10:00
За добу захисники знищили 1090 окупантів За добу захисники знищили 1090 окупантів
15 грудень, 09:50
Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів
28 листопад, 09:20
За добу українські військові знищили ще 860 окупантів За добу українські військові знищили ще 860 окупантів
25 листопад, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли дві квартири та лазня
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку п'яний водій збив на пішохідному переході 45-річну жінку та 10-річну дівчинку
Сьогодні, 10:44
 0
Кредит, жодних заощаджень та купа майна: що задекларував голова Луцької райради у 2022 році
Сьогодні, 10:24
 0
На Волині злочинна банда «вибивала» гроші у пораненого воїна ЗСУ, – СБУ
Сьогодні, 10:19
 0
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8