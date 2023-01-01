Росія втратила понад 1000 військових за добу





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:



– собового складу – близько 354960 (+1010) осіб,



– танків – 5899 (+22) од,



– бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,



– артилерійських систем – 8366 (+19) од,



– РСЗВ – 934 (+0) од,



– засоби ППО – 614 (+1) од,



– літаків – 329 (+0) од,



- гелікоптерів – 324 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),



- крилаті ракети – 1618 (+1),



- кораблі /катери – 23 (+1) од,



- підводні човни – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,



- спеціальна техніка – 1239 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила за добу понад 1000 вояків.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.– собового складу – близько 354960 (+1010) осіб,– танків – 5899 (+22) од,– бойових броньованих машин – 10956 (+37) од,– артилерійських систем – 8366 (+19) од,– РСЗВ – 934 (+0) од,– засоби ППО – 614 (+1) од,– літаків – 329 (+0) од,- гелікоптерів – 324 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),- крилаті ракети – 1618 (+1),- кораблі /катери – 23 (+1) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,- спеціальна техніка – 1239 (+5).

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