У Луцьку п'яний водій збив на пішохідному переході 45-річну жінку та 10-річну дівчинку

У Луцьку п'яний водій збив на пішохідному переході 45-річну жінку та 10-річну дівчинку
У Луцьку поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали дві пішохідки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася учора, 25 грудня, близько 15:30, на вулиці Дубнівській у Луцьку.

39-річний водій Ford, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 45-річну жінку та 10-річну школярку, які переходили проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили.

Водія автівки освідували, вміст алкоголю в крові сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму.

На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції, транспортний засіб вилучили.
У Луцьку п'яний водій збив на пішохідному переході 45-річну жінку та 10-річну дівчинку

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження.
У Луцьку п'яний водій збив на пішохідному переході 45-річну жінку та 10-річну дівчинку

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Теги: Луцьк, ДТП, водій, пішохідки
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