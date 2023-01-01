На Волині завтра проведуть в останню путь Героя Валентина Хлопцева
Сьогодні, 11:07
Завтра, 27 грудня, громада у Володимирі попрощається із Валентином Хлопцевим, який віддав своє життя за нашу волю, незалежність та територіальну цілісність.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Чин похорону відбудеться о 12:00 у Домі молитви, що на вул. Незалежності, 54.
«Закликаю мешканців віддати останню шану Герою, сформувавши живий коридор шани о 12:40 вздовж вулиць Незалежності, Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери», - зазначив міський голова.
Скорботний кортеж рухатиметься на кладовище села Новосілки, де і відбудеться чин погребіння.
«Щирі співчуття рідним та вічна пам'ять полеглому воїну!» - повідомив Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Чин похорону відбудеться о 12:00 у Домі молитви, що на вул. Незалежності, 54.
«Закликаю мешканців віддати останню шану Герою, сформувавши живий коридор шани о 12:40 вздовж вулиць Незалежності, Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери», - зазначив міський голова.
Скорботний кортеж рухатиметься на кладовище села Новосілки, де і відбудеться чин погребіння.
«Щирі співчуття рідним та вічна пам'ять полеглому воїну!» - повідомив Ігор Пальонка.
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