Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

У Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 18 січня, знову, які віддали своє життя за Україну у боротьбі з російськими загарбниками.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Віддати данину шанитаразом з рідними, друзями та мешканцями громади прийшли і представники влади.Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.Поховали наших захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в міськраді.