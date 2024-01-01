Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
У Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 18 січня, знову прощалися з нашими Героями, які віддали своє життя за Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Віддати данину шани Роману Данилюку та Олександру Бурику разом з рідними, друзями та мешканцями громади прийшли і представники влади.
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

Поховали наших захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в міськраді.
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв


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Теги: загиблі, війна
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