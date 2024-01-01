Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:34
У Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 18 січня, знову прощалися з нашими Героями, які віддали своє життя за Україну у боротьбі з російськими загарбниками.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Віддати данину шани Роману Данилюку та Олександру Бурику разом з рідними, друзями та мешканцями громади прийшли і представники влади.
Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.
Поховали наших захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Віддати данину шани Роману Данилюку та Олександру Бурику разом з рідними, друзями та мешканцями громади прийшли і представники влади.
Данилюк Роман Сергійович (26.12.2001 року народження) проходив військову службу за контрактом на посаді сапера та загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Бурик Олександр Миколайович (19.10.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області.
Поховали наших захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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