Соборна Україна: у Луцьку пройде акція «Ланцюг єднання»

Соборна Україна: у Луцьку пройде акція «Ланцюг єднання»
Із нагоди Дня Соборності України, що відзначають 22 січня, у Луцьку відбудеться акція «Ланцюг єднання».

Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

На Театральному майдані в обласному центрі Волині 22 січня, з нагоди Дня Соборності України, об 11.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятного стенду «Герої Небесної сотні — загинули за Єдність України».

А о 13.00 за маршрутом Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — площа Злуки відбудеться акція «Ланцюг єднання».

Довідково:

День Соборності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

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Теги: акція, Луцьк
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