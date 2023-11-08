Соборна Україна: у Луцьку пройде акція «Ланцюг єднання»

акція «Ланцюг єднання».



Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.



На Театральному майдані в обласному центрі Волині 22 січня, з нагоди Дня Соборності України, об 11.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятного стенду «Герої Небесної сотні — загинули за Єдність України».



А о 13.00 за маршрутом Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — площа Злуки відбудеться акція «Ланцюг єднання».



Довідково:



День Соборності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із нагоди Дня Соборності України, що відзначають 22 січня, у Луцьку відбудетьсяПро це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.На Театральному майдані в обласному центрі Волині 22 січня, з нагоди Дня Соборності України, об 11.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятного стенду «Герої Небесної сотні — загинули за Єдність України».А о 13.00 за маршрутом Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — площа Злуки відбудеться акція «Ланцюг єднання».

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