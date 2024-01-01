Волинська тероборона знищує ворожу бронетехніку: ефектне відео

Волинська тероборона знищує ворожу бронетехніку: ефектне відео
У Серебрянському лісі на Луганщині бійці Волинської тероборони шаленими темпами скорочують «популяцію» російської бронетехніки.

Про це в телеграмі інформує 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Чергову «мотолигу» (МТ-ЛБ) вистежили аеророзвідники зведеного батальйону Національної поліції «Захід» (попри те, що окупанти спробували замаскувати броньований тягач, «вкривши» його білою тканиною).

Координати вражої машинерії наші побратими-поліціянти оперативно передали бійцям підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100».

«Ювелірно точний удар FPV-дроном – і у ворога ще мінус одна одиниця бронетехніки!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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