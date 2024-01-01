«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ

«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
Колядники із Каменя-Каширської громади, даруючи благу звістку краянам, зібрали для потреб ЗСУ понад 700 тисяч гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Центр культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.

Колядники центру тил підсилювали позитивними емоціями, вірою у мир, надією у перемогу. Загалом вони наколядували, нащедрували, навіншували 713 330 грн.
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ

«Колядники теж потомилися: намерзлися, намочилися, «сіли голоси», але ж прийшли до теплої хати, попили чаю, попарили ноги і відновили сили. А наші воїни мерзнуть у холодних бліндажах і окопах заради того, щоб ми мали можливість колядувати...» - йдеться у повідомленні.
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ
Сьогодні, 15:00
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:34
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 14:18
Соборна Україна: у Луцьку пройде акція «Ланцюг єднання»
Сьогодні, 14:01
Волинська тероборона знищує ворожу бронетехніку: ефектне відео
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
Сьогодні, 12:38
Луцька громада передала військовим автівки Луцька громада передала військовим автівки
16 січень, 18:31
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
15 січень, 18:48
Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції
12 січень, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Естонія видворить голову православної церкви московського патріархату
Сьогодні, 15:30
 0
Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі
Сьогодні, 15:18
 0
Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ
Сьогодні, 15:00
 0
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:34
 0
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8