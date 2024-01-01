«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ

Колядники із Каменя-Каширської громади, даруючи благу звістку краянам,понад 700 тисяч гривень.Про це у фейсбуці повідомляє Центр культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.Колядники центру тил підсилювали позитивними емоціями, вірою у мир, надією у перемогу. Загалом вони наколядували, нащедрували, навіншували 713 330 грн.«Колядники теж потомилися: намерзлися, намочилися, «сіли голоси», але ж прийшли до теплої хати, попили чаю, попарили ноги і відновили сили. А наші воїни мерзнуть у холодних бліндажах і окопах заради того, щоб ми мали можливість колядувати...» - йдеться у повідомленні.