«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 14:18
Колядники із Каменя-Каширської громади, даруючи благу звістку краянам, зібрали для потреб ЗСУ понад 700 тисяч гривень.
Про це у фейсбуці повідомляє Центр культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.
Колядники центру тил підсилювали позитивними емоціями, вірою у мир, надією у перемогу. Загалом вони наколядували, нащедрували, навіншували 713 330 грн.
«Колядники теж потомилися: намерзлися, намочилися, «сіли голоси», але ж прийшли до теплої хати, попили чаю, попарили ноги і відновили сили. А наші воїни мерзнуть у холодних бліндажах і окопах заради того, щоб ми мали можливість колядувати...» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Центр культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради.
Колядники центру тил підсилювали позитивними емоціями, вірою у мир, надією у перемогу. Загалом вони наколядували, нащедрували, навіншували 713 330 грн.
«Колядники теж потомилися: намерзлися, намочилися, «сіли голоси», але ж прийшли до теплої хати, попили чаю, попарили ноги і відновили сили. А наші воїни мерзнуть у холодних бліндажах і окопах заради того, щоб ми мали можливість колядувати...» - йдеться у повідомленні.
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