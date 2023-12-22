Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ
Сьогодні, 15:00
СБУ викрила ще 2-х колаборантів: серед них – директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.
У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.
Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.
Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.
Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.
На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».
Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.
Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.
У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.
Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.
У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.
Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.
Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.
Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.
На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».
Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.
Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.
У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.
Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція оперативно затримала розбійника в Луцькому районі
Сьогодні, 15:18
Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ
Сьогодні, 15:00
Луцьк у жалобі: провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 14:34
«Аж голоси сіли»: волинські колядники зібрали 700 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 14:18