Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ

Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ
СБУ викрила ще 2-х колаборантів: серед них – директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.
Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ

У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.

Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.

Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.

Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.

На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».

Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.

Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.

У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.

Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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