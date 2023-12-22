Директорка ліцею під час окупації Харківщини роздавала російські підручники, – СБУ





Про це



Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.



У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.



Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.



Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.



Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.



На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».



Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.



Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.



У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.



Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.



Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила ще 2-х колаборантів: серед них – директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею.У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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