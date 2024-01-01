Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників
Сьогодні, 13:26
Ще з 2022-го року, пройшовши навчання по ПЗРК, добровольці батальйону оперативного реагування «Луцьк» охороняють небо над рідним містом.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
У квітні та серпні 2023 року борівці проходили додаткові навчання по роботі з зенітними установками та переносними зенітно-ракетними комплексами.
Із вересня 2023 року добровольці на постійній основі у ротаційному режимі спільно з військовослужбовцями 111 ОБр ТрО заступають на бойові чергування по охороні повітряного простору Луцької територіальної громади.
Щодня добровольці БОР «Луцьк» стоять на варті безпеки та спокою, захищаючи лучан від російського терору з неба і виконуючи завдання по захисту визначеної командуванням території міста.
Нагадаємо, 17 січня вночі українські військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила Shahed з відстані 9 кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
У квітні та серпні 2023 року борівці проходили додаткові навчання по роботі з зенітними установками та переносними зенітно-ракетними комплексами.
Із вересня 2023 року добровольці на постійній основі у ротаційному режимі спільно з військовослужбовцями 111 ОБр ТрО заступають на бойові чергування по охороні повітряного простору Луцької територіальної громади.
Щодня добровольці БОР «Луцьк» стоять на варті безпеки та спокою, захищаючи лучан від російського терору з неба і виконуючи завдання по захисту визначеної командуванням території міста.
Нагадаємо, 17 січня вночі українські військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила Shahed з відстані 9 кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Соборна Україна: у Луцьку пройде акція «Ланцюг єднання»
Сьогодні, 14:01
Волинська тероборона знищує ворожу бронетехніку: ефектне відео
Сьогодні, 13:41
Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників
Сьогодні, 13:26
У Луцьку військовим передали пошукові прожектори
Сьогодні, 12:38