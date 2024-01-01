Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників

Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників
Ще з 2022-го року, пройшовши навчання по ПЗРК, добровольці батальйону оперативного реагування «Луцьк» охороняють небо над рідним містом.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.

У квітні та серпні 2023 року борівці проходили додаткові навчання по роботі з зенітними установками та переносними зенітно-ракетними комплексами.
Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників

Із вересня 2023 року добровольці на постійній основі у ротаційному режимі спільно з військовослужбовцями 111 ОБр ТрО заступають на бойові чергування по охороні повітряного простору Луцької територіальної громади.
Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників

Щодня добровольці БОР «Луцьк» стоять на варті безпеки та спокою, захищаючи лучан від російського терору з неба і виконуючи завдання по захисту визначеної командуванням території міста.
Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників
Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників

Нагадаємо, 17 січня вночі українські військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. Вона збила Shahed з відстані 9 кілометрів.

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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