Вони бережуть небо над Луцьком: фото добровольців-зенітників

Ще з 2022-го року, пройшовши навчання по ПЗРК, добровольці батальйону оперативного реагування «Луцьк» охороняють небо над рідним містом.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.У квітні та серпні 2023 року борівці проходили додаткові навчання по роботі з зенітними установками та переносними зенітно-ракетними комплексами.Із вересня 2023 року добровольці на постійній основі у ротаційному режимі спільно з військовослужбовцями 111 ОБр ТрО заступають на бойові чергування по охороні повітряного простору Луцької територіальної громади.Щодня добровольці БОР «Луцьк» стоять на варті безпеки та спокою, захищаючи лучан від російського терору з неба і виконуючи завдання по захисту визначеної командуванням території міста.Нагадаємо, 17 січня вночі українські військові вперше в бойових умовах. Вона збила Shahed з відстані 9 кілометрів.